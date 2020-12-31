الزمالك: عرض أهلي جدة لـ "الونش" مرفوض.. وطلبنا ضم بواليا من الجونة

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك موقف ناديه من عرض أهلي جدة لضم المدافع محمود حمدي "الونش".

سالم تحدث أيضا عن التجديدات للاعبي الزمالك، وعن عرض رسمي قدمه النادي لـ والتر بواليا مهاجم الجونة.

وقال عصام سالم في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "أوباما جدد تعاقده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة. كذلك أحمد فتوح استفاد من حالة التوهج التي يعيشها حاليا، وفي المقابل محمد عبد الشافي هو أكبر داعم له ولا يضع في اعتباره المنافسة بينهما".

وعن حالة عبد الشافي قال "عبد الشافي مازال في التأهيل، وهناك رغبة في عدم التسرع بعودته خوفا عليه من أي انتكاسة".

محمد عبد الشافي يغيب عن الملاعب منذ 4 أشهر بسبب كسر في عظمة الترقوة بسبب التحام مع وليد سليمان أثناء مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

المتحدث باسم الزمالك تحدث مجددا عن فرجاني ساسي نجم الفريق، وقصة تجديده، فقال "فرجاني لن يجد حب في مكان في العالم، حتى في تونس بلده مثلما يجد في مصر من جمهور الزمالك".

وأكمل "ورغم عرض الدحيل الخيالي الذي وصل إلى ٣ مليون يورو، إلا أن الرهان على عرض الزمالك الذي وصل لمليون و٨٥٠ ألف يورو، وتأكيد ساسي أنه من أبناء مية عقبة".

المتحدث الرسمي كشف موقف عروض الونش ومطصفى محمد أيضا، فقال " لم نفكر في عرض أهلي جدة الجاد جدا من الأساس، وذلك لرفض باتشيكو رحيل الونش".

واستمر "ما زالت المفاوضات جارية مع سانت إيتيان بشأن مصطفى محمد، إذ طلبنا ٦ مليون يورو وبنود مالية من إعادة البيع، والنادي الفرنسي عرض ٤ مليون يورو ونصف مع بنود تسمح باستفادة للزمالك".

سالم أتبع "قدمنا عرضا رسميا للجونة من أجل شراء والتر بواليا مهاجم الفريق، ولكن هناك مبالغة من الجونة في طلباتهم المالية".

وأتم "هناك رغبة مؤكدة وقرار محسوم بإعادة رزاق سيسيه نهاية الموسم من الاتحاد السكندري".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.