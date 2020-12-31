ربيعة يعلن إيجابية مسحته من فيروس كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 16:25

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - أبو قير للأسمدة

أعلن رامي ربيعة مدافع الأهلي إيجايبة مسحته من فيروس كورونا.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن تعافي المدافع رفقة محمد مجدي أفشة منذ أيام، إلا أنه تعرض للإصابة مجددا.

وقال ربيعة عبر "إنستجرام": "المسحة إيجابي بعدما كانت سلبية، في انتظار نتيجة مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم".

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وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، لرباعي الفريق، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة".

وأكمل عبد الحفيظ: "محمد مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبعة في حال تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد من نسبة شفائه قبل العودة للمران".

وينضم رباعي الأهلي، إلى عمرو السولية، الذي لم يُشف بعد من الفيروس.

وكانت مسحة كهربا إيجابية في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يُشفى من الفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري يوم الجمعة.

رامي ربيعة فيروس كورونا الأهلي في الدوري
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