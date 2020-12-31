مران الزمالك - عبد الشافي يواصل التأهيل.. وتصعيد ثنائي الشباب وجلسة فنية استعدادا لـ إنبي

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 16:21

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

واصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك التدريبات التأهيلية، فيما صعّد جايمي باتشيكو المدير الفني ثنائي فريق الشباب وخفف الحمل التدريبي استعدادا لمواجهة إنبي في مران اليوم الخميس.

أدى محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل على هامش المران.

ووضع محمد أسامة طبيب الفريق برنامجا خاصا للاعب تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفترة المقبلة ولا سيما أنه بعيد عن الاحتكاكات لفترة طويلة.

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وكان عبد الشافي تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أغسطس الماضي.

وحرص جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على عقد جلسة سريعة على هامش المران المقام.

وتحدت باتشيكو خلال الجلسة على أهمية مباراة إنبي من أجل الحفاظ على مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر من القمة،

وشدد البرتغالي أن الفريق سيواجه خصم عنيد يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران اليوم.

وصّعد باتشيكو كل من إسلام عصام صانع ألعاب فريق 2000 ، ومحمد نديم حارس مرمي فريق 2001، للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على تصعيد المواهب والعناصر المميزة في فرق الناشئين إلى الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرت تحسبا للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، كما حدث في الفترات الماضية كما حدث مع أحمد عيد وحسين فيصل وحسام عبدالمجيد وغيرهم من اللاعبين.

وحرص باتشيكو على تخفيف الحمل البدني للفريق في التدريبات، إذ أدى لاعبو الزمالك تدريبات خفيفة تحت إشراف "بيدرو" مدرب الأحمال لتفادي الإجهاد والإصابات العضلية.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

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