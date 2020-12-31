خبر في الجول – جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك ومصطفى محمد.. "حالة وحيدة للموافقة على الرحيل"

من المنتظر أن يعقد مسؤولو الزمالك، جلسة أخيرة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق، في الساعات القليلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com، أن خلال الجلسة، سيطالب مسؤولو لجنة الكرة بالزمالك، مهاجم الفريق، بالبقاء حتى نهاية الموسم، أو إلى ما بعد نهاية أولمبياد طوكيو 2021، في الصيف المقبل، حيث من المتوقع أن يقود محمد هجوم الفراعنة في البطولة.

ولكن، يضع مسؤولو الزمالك حالة وحيدة يمكن فيها قبول عرض سانت إيتيان الفرنسي، وهو أن تصل قيمته بين 5 و6 مليون دولار كقيمة للصفقة فقط، قبل أي إضافات.

وعلم FilGoal.com أن عرض سانت إيتيان، النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.