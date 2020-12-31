"وشم كواترو موري في قلبه".. ناينجولان يعود مجددا إلى كالياري

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

رادجا ناينجولان - كالياري

أعلن نادي كالياري الإيطالي عودة البلجيكي رادجا ناينجولان لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من إنتر.

وقال النادي السرديني عبر بيانه: "مثل قصة حب طويلة، مختلطة باللونين الأحمر والأزرق: كالياري وناينجولان معا مرة أخرى".

وتابع "الصبي الصغير الذي أصبح رجلا ولاعب كرة قدم في الجزيرة، والذي غادر ليحلّق ويصعد إلى مستوى بطل مطلق، كان يحمل دائما علم سردينيا معه، ووشم كواترو موري في قلبه".

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"كواترو موري" هو الوجه الموجود في علم جزيرة سردينيا ويتكرر 4 مرات في علم الجزيرة والنادي والتي ترمز لرؤوس أمراء موريين هزمهم الأراجون (إسبانيا حاليا) في القرن الثالث عشر.

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وقال البلجيكي البالغ 32 عاما لوكالة "إنسا" الإيطالية أمس عقب إجراء الفحص الطبي: "إنتر لم يعطني فرصة، أنا سعيد للعودة إلى كالياري حتى ولو لم يكن رسميا بعد".

رادجا خاض الموسم الماضي بأكمله معارا لصفوف كالياري وخاض 29 مباراة في الدوري وكأس إيطاليا وسجل 6 وصنع 7.

واكتفى رادجا فقط بخوض 45 دقيقة مع أنطونيو كونتي الموسم الجاري خلال 5 مباريات.

ويعود ناينجولان للمرة الثالثة ليرتدي قميص كالياري إذ خاض إجمالا 166 مباراة وسجل 13 وصنع مثلها في جميع المسابقات.

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