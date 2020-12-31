أسوان لـ في الجول: نسعى لإقامة مبارياتنا على ملعبنا قبل نهاية الدور الأول

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 14:17

كتب : رضا السنباطي

أسوان - طلائع الجيش

أبدى نادي أسوان رغبته في خوض مبارياته المقبلة في الدوري المصري على استاد أسوان لـ FilGoal.com.

ويخوض أسوان مبارياته الموسم الجاري في الدوري على ملعب بتروسبورت، بينما خاض مباريات النصف الثاني من الموسم الماضي على ملعب اتحاد الشرطة.

وقال مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بأسوان لـ FilGoal.com: "تسعى إدارة النادي للعودة إلى ملعب أسوان قبل نهاية الدور الأول في ظل انتظام رحلات الطيران اليومية وتواجد 3 رحلات يوميا".

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وأضاف "نريد أن نخوض مباريات الدور الثاني على ملعبنا في أسوان وكذلك المباريات المتبقية من الدور الأول".

وأكمل "يتم تجهيز الملعب حاليا لنحصل على الموافقات الأمنية ونطلب من اتحاد الكرة مراعاة مباريات الفريق حتى نخوض مبارياتنا في ملعب أسوان".

وأتم "الظروف كانت سببا في نقل مباريات الفريق إلى القاهرة بسبب عدم انتظام رحلات الطيران وعدم توفر إجراء المسحات وضغط المباريات مع عدم جاهزية الملعب لاستخدام تقنية الفيديو وكذلك التواجد المستمر في القاهرة بسبب الأعباء المادية على النادي".

ويحتل أسوان المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين عقب مرور 5 جولات من بداية الدوري المصري.

أسوان في الدوري الدوري المصري
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