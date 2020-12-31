رونالدو: أتمنى الاستمرار في الملاعب سنوات عديدة.. ولا أحب رؤية المدرجات بدون جماهير

قال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والبرتغال إنه يتمنى الاستمرار في لعب كرة القدم لسنوات عديدة، كما أشار إلى أنه لا يحب رؤية المدرجات بدون جماهير لأنه مثل الذهاب إلى السيرك دون رؤية المهرج. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي".

وصرح رونالدو قائلا: "العمر ليس مهما، الأهم هو العقل".

وواصل "لا يهم إن كان كريسيتانو رونالدو جيدا، لا تعلم ما الذي سيحدث غدا، أعيش الحاضر، في الوقت الحالي".

وأكمل "الوقت الحالي جيد، أشعر أنني سعيد وفي أفضل حالاتي وأعيش وقتا طيبا في حياتي، آمل أن أستمر في اللعب لسنوات عديدة لكنك لن تعلم ما سيحدث".

وتابع "هذه هي كرة القدم، لا تعلم ام سيحدث غدا، حينما أتحدث للأطفال دائما أقول لهم استمتعوا باللحظة، لأنك لا تعلم ما الذي سيحدث، عيناي ترى المستقبل ساطعا جدا جدا، لهذا أنا سعيد".

وأردف "لا أحب رؤية المدرجات بدون جماهير، الأمر مثل الذهاب السيرك لكنك لا ترى المهرجين".

وأتم "الوباء تسبب في إغضاب الجميع، آمل أن يتمكن الجماهير من العودة للمدرجات، علينا أن نعيش من اجل ذلك، ونحاول أن نعيش حياتنا الطبيعية لكن بالطبع يجب احترام القواعد، لكنني لا أحب اللعب بدون جماهير".

وكان رونالدو قد فاز بجائزة لاعب القرن الـ21 في حفل جوائز جلوب سوكر، وتفوق على نظيريه ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ومحمد صلاح نجم ليفربول. (طالع التفاصيل)

وحقق رونالدو العديد من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية جماعيا وفرديا، رفقة أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وتوج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كما قاد بلاده البرتغال للقب يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019.