عبد الحفيظ يكشف موقف طاهر والسولية من العودة للتدريبات

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي موقف طاهر محمد طاهر وعمرو السولية من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

وقال عبد الحفيظ لموقع النادي الأهلي: "طاهر سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي يقام في الثالثة عصرا، لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي".

وأضاف "وتزايدت فرص طاهر في المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل ‏القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير".

وكان طاهر قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال لقاء الاتحاد السكندري.

وعن عمرو السولية واصل عبد الحفيظ: "سيُجري مسحة ‏طبية جديدة اليوم؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة تعافيه من فيروس كورونا، ‏وفرص عودته إلى المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة".

ويخضع السولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فيما تحدد نتيجة ‏المسحة الطبية الجديدة التي يجريها اليوم تطورات حالته، والتعرف على موعد مشاركته في ‏المران الجماعي في حالة تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة غدا الجمعة في تمام السابعة والنصف مساءً في الجولة الخامسة من الدوري المصري.