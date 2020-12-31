عبد الحفيظ يكشف موقف طاهر والسولية من العودة للتدريبات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 13:05

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الاتحاد السكندري

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي موقف طاهر محمد طاهر وعمرو السولية من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

وقال عبد الحفيظ لموقع النادي الأهلي: "طاهر سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي يقام في الثالثة عصرا، لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي".

وأضاف "وتزايدت فرص طاهر في المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل ‏القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير".

أخبار متعلقة
استعدادات خاصة لـ "ملابس" الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي: قائمة الانتظار الجديدة لم تحدد هوية اللاعب مصري أو أجنبي ما يخدم مصلحة الجميع أبو تريكة يختار أبرز 3 لحظات في 2020: فوز الأهلي بلقب إفريقيا مسك الختام والأكثر تميزا عماد النحاس: غياب 12 لاعبا أثر علينا بقوة.. لم نكن نقبل الهزيمة ضد البنك الأهلي بأي شكل

وكان طاهر قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال لقاء الاتحاد السكندري.

وعن عمرو السولية واصل عبد الحفيظ: "سيُجري مسحة ‏طبية جديدة اليوم؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة تعافيه من فيروس كورونا، ‏وفرص عودته إلى المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة".

ويخضع السولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فيما تحدد نتيجة ‏المسحة الطبية الجديدة التي يجريها اليوم تطورات حالته، والتعرف على موعد مشاركته في ‏المران الجماعي في حالة تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة غدا الجمعة في تمام السابعة والنصف مساءً في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

طاهر محمد طاهر سيد عبد الحفيظ عمرو السولية الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: فتوح جدد عقده حتى 2024.. ونوافق على احتراف مصطفى محمد بشرط دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يكشف موقف طاهر والسولية من العودة للتدريبات 20 دقيقة | الدوري المصري
الجهاز الطبي للإسماعيلي يستبعد بيومي وعبد الرحمن مجدي من مواجهة المقاصة 24 دقيقة | الدوري المصري
استعدادات خاصة لـ "ملابس" الأهلي في كأس العالم للأندية 27 دقيقة | مصر
ماركا: أوجو سانشيز يقترب من العودة للتدريب لتحقيق حلم كروز أزول الغائب منذ 23 عاما 39 دقيقة | أمريكا
كلوب: لا أشعر بإحباط كبير بسبب التعادل مع نيوكاسل 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيرنلي يعلن استحواذ شركة أمريكية على غالبية الأسهم وتعيين رئيس جديد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي: قائمة الانتظار الجديدة لم تحدد هوية اللاعب مصري أو أجنبي ما يخدم مصلحة الجميع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك