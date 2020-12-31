الجهاز الطبي للإسماعيلي يستبعد بيومي وعبد الرحمن مجدي من مواجهة المقاصة

قرر الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي بقيادة أكرم عبد العزيز استبعاد الثنائي محمد بيومي وعبد الرحمن مجدي من تدريبات الفريق ومن ثم مواجهة مصر للمقاصة بسبب الإصابة.

ويأتي قرار الجهاز الطبي بسبب إصابة بيومي بتمزق في العضلة الأمامية تعرض له خلال مواجهة الفريق ضد أسوان والتي فاز بها الدروايش بنتيجة 2-0.

ومازال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي يعاني من آثار التمزق العضلي الذي أصيب به في وقت سابق.

ومن المنتظر ان يقوم الجهاز الطبي بإجراء اختبار للاعب آري بابل لتبين مدى شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وغاب على أثرها عن مواجهة أسوان.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 5 جولات.