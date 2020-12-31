استعدادات خاصة لـ "ملابس" الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد أن سافر أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى الإمارات خلال الأيام الماضية، لاختيار ملابس الفريق الخاصة بالمعسكر والتدريبات خلال كأس العالم للأندية، تتواصل استعدادات الأهلي الخاصة بظهور البعثة في قطر مطلع فبراير المقبل.

بينما يظهر الأهلي بنفس قميصه الحالي في البطولة، اختار توفيق شكلا مختلفا لملابس التحرك في المعسكر والتدريبات، ولكن الأمر لم يتوقف هنا.

ففي الساعات الماضية، قامت إحدى الشركات بأخذ مقاسات اللاعبين لتفصيل البدل التي سيسافر بها الفريق إلى الدوحة، لخوض غمار مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخ الأهلي.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي تقام بقطر فبراير القادم.

ستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيوريخ السويسرية يوم 19 يناير المقبل

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره يوم 4 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني.