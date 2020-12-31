ماركا: أوجو سانشيز يقترب من العودة للتدريب لتحقيق حلم كروز أزول الغائب منذ 23 عاما

يقترب المكسيكي أوجو سانشيز أسطورة ريال مدريد السابق من العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى من خلال نادي كروز أزول المكسيكي.

مهاجم ريال مدريد السابق توقفت مسيرته التدريبية منذ 2012 عندما قاد فريق باتشوكا المكسيكي حينها.

ومن المتوقع أن يصل سانشيز إلى مدينة مكسيكو سيتي ليوقع على عقد تدريب كروز أزول لمدة عام وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال أوجو البالغ 62 عاما للصحيفة الإسبانية: "إذ تأكد الأمر سيكون تحديا رائعا".

وقاد سانشيز منتخب المكسيك بين 2006 و2008 وكذلك ألميريا الإسباني وأندية أونام بوماس ونيكاكسا وباتشوكا في المكسيك.

وتعد تجربة سانشيز الأفضل مع بوماس إذ قاد الفريق للفوز بـ 3 ألقاب بالإضافة للتتويج بكأس سانتياجو بيرنابيو أمام ريال مدريد عام 2004.

ومع المنتخب المكسيك حصد وصافة الكأس الذهبية عام 2007 والمركز الثالث لكوبا أمريكا في العام ذاته.

ويسعى كروز أزول لإنهاء لعنة الغياب عن منصة التتويج بلقب الدوري المكسيكي منذ 23 عاما.

ويعد كروز أزول ضمن الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في المكسيك، إذ حقق الفريق لقب الدوري 8 مرات ولقب دوري أبطال كونكاكاف 6 مرات.

ووصل كروز أزول المُلقب بـ "صناع الأسمنت" إلى نصف نهائي مرحلة أبرتورا الدوري المكسيكي ليتواصل غيابه عن التتويج باللقب المحلي.

وتبدأ مرحلة كلاوسورا في العاشر من يناير المقبل، وشهد الدوري مؤخرا عدة تغييرات على المقاعد الفنية أبرزها خافيير أجيري إلى مونتيري والأرجنتيني سانتياجو سولاري إلى كلوب أمريكا.