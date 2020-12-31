ماركا: أوجو سانشيز يقترب من العودة للتدريب لتحقيق حلم كروز أزول الغائب منذ 23 عاما

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 12:47

كتب : إسلام أحمد

أوجو سانشيز - ريال مدريد

يقترب المكسيكي أوجو سانشيز أسطورة ريال مدريد السابق من العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى من خلال نادي كروز أزول المكسيكي.

مهاجم ريال مدريد السابق توقفت مسيرته التدريبية منذ 2012 عندما قاد فريق باتشوكا المكسيكي حينها.

ومن المتوقع أن يصل سانشيز إلى مدينة مكسيكو سيتي ليوقع على عقد تدريب كروز أزول لمدة عام وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

أخبار متعلقة
أبريو يكشف كيف أقنع جوارديولا باللعب في المكسيك: شعرت أنني حمار في انتظار تمريرته سولاري يتولى تدريب كلوب أمريكا المكسيكي بعد 20 عاما في الغُربة.. أجيري يعود للدوري المكسيكي من بوابة مونتيري ماركا: عودة محلية بعد 20 عاما.. أجيري يقترب من تدريب مونتيري المكسيكي

وقال أوجو البالغ 62 عاما للصحيفة الإسبانية: "إذ تأكد الأمر سيكون تحديا رائعا".

وقاد سانشيز منتخب المكسيك بين 2006 و2008 وكذلك ألميريا الإسباني وأندية أونام بوماس ونيكاكسا وباتشوكا في المكسيك.

وتعد تجربة سانشيز الأفضل مع بوماس إذ قاد الفريق للفوز بـ 3 ألقاب بالإضافة للتتويج بكأس سانتياجو بيرنابيو أمام ريال مدريد عام 2004.

Hugo Sánchez está a un paso de volver a los banquillos | Fichajes.net

ومع المنتخب المكسيك حصد وصافة الكأس الذهبية عام 2007 والمركز الثالث لكوبا أمريكا في العام ذاته.

ويسعى كروز أزول لإنهاء لعنة الغياب عن منصة التتويج بلقب الدوري المكسيكي منذ 23 عاما.

ويعد كروز أزول ضمن الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في المكسيك، إذ حقق الفريق لقب الدوري 8 مرات ولقب دوري أبطال كونكاكاف 6 مرات.

ووصل كروز أزول المُلقب بـ "صناع الأسمنت" إلى نصف نهائي مرحلة أبرتورا الدوري المكسيكي ليتواصل غيابه عن التتويج باللقب المحلي.

وتبدأ مرحلة كلاوسورا في العاشر من يناير المقبل، وشهد الدوري مؤخرا عدة تغييرات على المقاعد الفنية أبرزها خافيير أجيري إلى مونتيري والأرجنتيني سانتياجو سولاري إلى كلوب أمريكا.

الدوري المكسيكي أوجو سانشيز كروز أزول
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح السابع في قائمة سكاي لأفضل لاعبي أوروبا 2020 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان لـ في الجول: نسعى لإقامة مبارياتنا على ملعبنا قبل نهاية الدور الأول 38 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: أتمنى الاستمرار في الملاعب سنوات عديدة.. ولا أحب رؤية المدرجات بدون جماهير ساعة | الدوري الإيطالي
ميلنر: نريد العودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل مالانجو لـ في الجول: الانتقال لـ الدحيل؟ مجرد شائعات ساعة | إفريقيا
الأهلي: إيجابية كهربا وهاني وأكرم توفيق ومروان محسن.. ومسحة جديدة لـ أفشة ساعة | الدوري المصري
الزمالك: فتوح جدد عقده حتى 2024.. ونوافق على احتراف مصطفى محمد بشرط ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يكشف موقف طاهر والسولية من العودة للتدريبات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك