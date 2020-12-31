الأهلي: قائمة الانتظار الجديدة لم تحدد هوية اللاعب مصري أو أجنبي ما يخدم مصلحة الجميع

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 12:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي حضر اجتماع الأندية مع لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة، إن قائمة الانتظار الجديدة في لائحة القيد لم تحدد هوية اللاعبين مصريين أو أجانب ما يصب في مصلحة فريقه وباقي الأندية. وذلك في تصريحاته عبر برنامج "مع شوبير".

وصرح قنديل قائلا: "رغم أنف 2020 في كل أحداثها وكورونا، الاستثناء كان النادي الأهلي".

وواصل "الاجتماع كان مختلفا عما أشيع قبله، كان بخصوص الإجراءات الاحترازية، وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد قال إنه سيتم إعادة النظر وتشديد الإجراءات عما يحدث حاليا".

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وأكمل "كان هناك مناقشة حول تقنية الفيديو، وتم عرض المشاكل بين الشركة والاتحاد، اتحاد الكرة لم يقل إلغاء تقنية الفيديو، لكنه عرض ما حدث وكانت هناك مشاكل مادية مع الشركة الإسبانية، بعض التقنيات غائبة، اتفقنا على أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله".

وأردف "تم الاتفاق بين الاتحاد ولجنة الأندية والحاضرين، استمرار تقنية الفيديو واللجنة ستجد حلولا فيما يتعلق بالأمور المختلفة، لم يكن هناك أي نوع من الخروج على المألوف وما أشيع".

وتابع "متى يتم تكوين رابطة الأندية؟ كل نادي سيرسل ترشيحاته وبالاتفاق بين كافة الأندية".

واسترسل "أعتقد أنه من الصعب أن تتم هذا العام بسبب الإجراءات التي يجب أن تتم".

وتطرق قنديل للحديث عن قائمة الانتظار الجديدة قائلا: "الأهلي حينما يتحدث بالطبع تهمه مصلحته ومصلحة الكرة المصرية، الحاضرون اتفقوا على أن مصلحة الكرة في الوقت الحالي والظرف الاستثنائي، يجب الحرص على المال العام، والحرص على اللاعبين الأجانب وحقوقهم".

وتابع "قائمة الانتظار في يناير هناك 5 جدد ليس بهم أجنبي، قائمة الانتظار ستكون 3 لاعبين سواء مصريين أو أجانب".

وأردف "كان هذا هو القرار نفسه، قائمة الانتظار 3 لاعبين بأقصى حد دون تحديد هويتهم سواء مصري أو أجنبي".

وأتم "لذا من حقي حاليا أن أضم لاعب أجنبي بشرط ألا تزيد القائمة الرسمية عن 5 أجانب".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير شؤون اتحاد الكرة، قد أوضح مساء الأربعاء المحاور الأربعة لاجتماع اللجنة مع الأندية. (طالع التفاصيل)

في الدوري قائمة الانتظار اتحاد الكرة
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