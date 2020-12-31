الزمالك: لم نفهم ما كتبه أوباما على إنستجرام وخطوة على تجديد عقده.. وساسي لن يرحل مجانا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن فريقه اتفق مع يوسف إبراهيم "أوباما" على التجديد ويتبقى فقط المال، كما أوضح الموقف الحالي لفرجاني ساسي ومصطفى محمد لاعبي الفريق وإمكانية رحيلهما.

وصرح سالم عبر برنامج "ملعب 9090" قائلا: "اتفق الطرفان (الزمالك وأوباما) على كل شيء بخصوص تجديد التعاقد، يتبقى فقط المال، كنت مع أوباما منذ يومين ورأيته متحمسا وعاد إلى الحالة التي نعرفه بها، فهو أحد قائدي الزمالك".

وواصل "اللاعب متجاوب للغاية مع إدارة النادي، كما بدأ يستعيد مستواه، ومعنوياته ارتفعت، ولست قلقا على وضعيته، سيستمر معنا".

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واستدرك "لكنني لم أفهم المنشور الذي كتبه أوباما عبر حسابه على إنستجرام (الموعد رقم 10 .. سجل يا تاريخ)".

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.

وتطرق سالم للحديث عن موقف مصطفى محمد من الاحتراف قائلا: "لابد أن يحترف مصطفى محمد بقناعة إدارة الزمالك، ننتظر العرض الذي يرضي طموح اللاعب والنادي، خاصة أن الزمالك بحاجة لاستثمار مالي قوي".

وتابع "الأندية حاليا تدفع ثمن ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل غير مسبوق، فالأمر خرج عن السيطرة، والأرقام المعروضة لم يسبق لها مثيل".

وتحدث عن ساسي قائلا: "الدحيل القطري عرض على فرجاني ساسي مبلغا قيمته 3 ملايين يورو أي أكثر من 60 مليون جنيه في الموسم".

وواصل "متمسكون ببقاء ساسي معنا، فهو لاعب مهم وركيزة أساسية بصفوف الفريق، لقد حسمنا جزء من ملف اللاعب بسداد 500 ألف يورو من مستحقاته المتأخرة".

وأردف "فرجاني ساسي لم يصبح لاعبا حرا ولن يرحل مجانا، ونتفاوض معه حاليا للتجديد".

وأكمل "متفائلون للغاية رغم العروض المغرية التي تصل لساسي، وأمر تجديد تعاقده سيتم حسمه خلال ساعات".

وأتم "هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمستحقات المتأخرة للألعاب الأخرى، لا يمكن إغفال أهميتها، فالزمالك معروف بأنه ملوك الصالات، لكننا تفاجأنا بكم المتأخرات المالية".

في الدوري الزمالك أوباما ساسي
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