الإعلان عن المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإيطالي 2019-2020

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

الأفضل في الدوري الإيطالي 2018-2019

أعُلنت الأسماء المرشحة لجوائز الأفضل في موسم 2019-2020 من الدوري الإيطالي والمعروفة باسم "Gran Gala del Calcio".

وتقدم الجوائز بناءً على تصويت لاعبي الدوري الإيطالي والمدربين والحُكام وصحفيين، لاختيار أفضل فريق وأفضل لاعب في كل مركز وكذلك أفضل مدرب وحكم.

وفاز يوفنتوس الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، فيما حل إنتر ثانيا ثم أتالانتا ولاتسيو على الترتيب.

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وإليكم الأسماء المرشحة في كافة المراكز:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان) – سمير هاندانوفيتش (إنتر) – فوتشينك تشيزيني (يوفنتوس)

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – خوان كوادرادو (يوفنتوس) – ستيفن دي فري (إنتر) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – روبن جوسينس (أتالانتا) – هانس هاتيبور (أتالانتا) – ثيو هيرنانديز (ميلان) – كاليدو كوليبالي (نابولي)

الوسط: سفيان إمرابط (هيلاس فيرونا) – نيكولو باريلا (إنتر) – رودريجو بنتانكور (يوفنتوس) – أليخاندرو جوميز (أتالانتا) – ديان كولوسفسكي (بارما) – مانويل لوكاتيلي (ساسولو) – لويس ألبرتو (لاتسيو) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو) – ميراليم بيانيتش (يوفنتوس)

الهجوم: باولو ديبالا (يوفنتوس) – زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – يوسيب إيليشيشتش (أتالانتا) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – روميلو لوكاكو (إنتر) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

المدرب: روبرتو دي زيربي (ساسولو) – جيانبييرو جاسبريني (أتالانتا) – سيموني إنزاجي (لاتسيو)

الحكام: جيانباولو كلافريزي – دانيلي أورساتو – جانليوكا روكي

أفضل فريق: أتالانتا – يوفنتوس - لاتسيو

الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي 2018-2019.

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