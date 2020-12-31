زيدان: الموسم طويل وكل الفرق ستخسر نقاطا.. سنقوم بدورنا ونواصل القتال

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه راض عن لاعبيه بعد التعادل مع إلتشي، مشيرا إلى أن الموسم طويل وكل الفرق ستخسر نقاطا، لكن فريقه سيقوم بدوره ويواصل القتال. وذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وصرح زيدان قائلا: "مشاعرنا ليست جيدة لأننا كانت لدينا فرص لكننا لم نقتل المباراة، بعد ذلك تعادلوا معنا، ودافعوا بقوة، كان الوضع صعبا".

وواصل "لا أعتقد أننا بالغنا في الثقة لأننا كنا نعلم جيدا ما نلعب من أجله، المفتاح كان الهدف الثاني، لكننا لم نسجله، بعد ذلك تكتلوا في الدفاع ولم نتمكن من اقتحام خطوطهم، رغم ذلك حظينا ببعض الفرص أيضا".

وأكمل "بخصوص التغييرات يجب أن تكون واضحا فيما تريد أن تفعله، لم نكن سيئين ولهذا السبب انتظرنا حتى النهاية، خسرنا نقطتين لكن علينا المتابعة في طريقنا، هناك مباراة أخرى قادمة".

وتابع "أشعر بالرضى بشأن لاعبي، لكنني سعيد بما قدمه الجميع، سواء الذين لعبوا كثيرا أو قليلا".

ورد على سؤال هل توجد ركلة جزاء لصالح بنزيما؟ قائلا: "إن لم يصفر الحكم إذا لا يوجد شيء في اللعبة".

وأتم "بطولة الدوري طويلة، هناك طريق طويل لنقطعه، وكل الفرق ستخسر نقاطا، سنقوم بدورنا ونواصل القتال".

وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد خلال الشوط الأول قبل أن تراجعها تقنية حكم الفيديو ويقرر إلغائها بعد ذلك.

سلسلة انتصارات ريال مدريد التي دامت لـ5 مواجهات، توقفت عند إلتشي في الجولة الـ16، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 مساء الأربعاء.

ويعد هذا هو التعادل الأول لريال مدريد منذ الجولة العاشرة خلال الموسم الجاري، حينما تعادل بنتيجة 1-1 أمام مضيفه فياريال.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد هذا التعادل 33 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر. فيما أصبح رصيد إلتشي 16 نقطة في المركز الـ15.

وهذا هو التعادل الأول بين إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني منذ عام 1977، حينما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وأيضا على ملعب إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ29 من موسم 76-77.