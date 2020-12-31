كاسيميرو: الآخرون ينتقدون تقنية الفيديو والحكام.. نحن نتحدث عن كرة القدم

رفض كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد التعليق على أداء فيجيروا رودريجيز حكم مواجهة فريقه ضد إلتشي، مشيرا إلى أن الفرق الأخرى تفعل ذلك لكنه سيتحدث عن كرة القدم فقط.

وصرح كاسيميرو حسبما نقلت قناة "بي إن سبورتس" وأبرز صحيفة "ماركا" الإسبانية التصريحات، قائلا: "بدأنا المباراة جيدا وكانت لدينا فرص لنسجل المزيد من الأهداف، لكنهم سجلوا من لعبة واحدة".

وواصل "قاتلنا لكن كان من الصعب أن نجد مساحة، الفريق بالكامل كان يتراجع ويدافع، رغم أننا توقعنا ذلك فور استقبالنا الهدف".

وأكمل "لا نتحدث عن الحكام، إنهم هنا ليقدموا أفضل ما لديهم، الأشخاص الآخرين يتحدثون عن تقنية الفيديو والحكام، نحن نتحدث عن كرة القدم".

سلسلة انتصارات ريال مدريد التي دامت لـ5 مواجهات، توقفت عند إلتشي في الجولة الـ16، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 مساء الأربعاء.

ويعد هذا هو التعادل الأول لريال مدريد منذ الجولة العاشرة خلال الموسم الجاري، حينما تعادل بنتيجة 1-1 أمام مضيفه فياريال.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد هذا التعادل 33 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر. فيما أصبح رصيد إلتشي 16 نقطة في المركز الـ15.

وهذا هو التعادل الأول بين إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني منذ عام 1977، حينما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وأيضا على ملعب إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ29 من موسم 76-77.