كورتوا: الحكم سلب طاقتنا.. كنا مهتمين بالاعتراض على قراراته أكثر من فعل ما يجب فعله

قال ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إن فيجيروا رودريجيز حكم مواجهة فريقه ضد إلتشي سلب من فريقه طاقته، كما أوضح ان نقطتين فلتتا من بين أيدي النادي الملكي خلال المواجهة.

وصرح كورتوا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إن صفر مرة من أجل لعبة يجب أن يصفر مرة أخرى من أجل لعبة مماثلة في الناحية الأخرى".

وواصل "خرجنا من مباراة إلتشي محبطين، فلتت نقطتان من بين أيدينا".

وأكمل "الحكم سلب طاقتنا، كنا مهتمين أكثر بالاعتراض عليه أكثر من فعل ما يجب فعله في المباراة".

سلسلة انتصارات ريال مدريد التي دامت لـ5 مواجهات، توقفت عند إلتشي في الجولة الـ16، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 مساء الأربعاء.

ويعد هذا هو التعادل الأول لريال مدريد منذ الجولة العاشرة خلال الموسم الجاري، حينما تعادل بنتيجة 1-1 أمام مضيفه فياريال.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد هذا التعادل 33 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر. فيما أصبح رصيد إلتشي 16 نقطة في المركز الـ15.

وهذا هو التعادل الأول بين إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني منذ عام 1977، حينما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وأيضا على ملعب إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ29 من موسم 76-77.