الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو: وزارة الرياضة تابعت عملية حصولنا على المناقصة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 01:22

كتب : FilGoal

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

قال تامر يسري الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري إن وزارة الرياضة تابعت حصول شركته على حق المناقصة.

وتحدث تامر يسري لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "بدأنا المفاوضات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة في عهد هاني أبو ريدة ثم مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بعد رحيل مجلس أبو ريدة ثم اللجنة الخماسية مع عمرو الجنايني".

وأكمل "الجنايني أراد تنفيذ تقنية الفيديو في الدور الثاني من الدوري وخاطب 12 شركة في العالم لديهم حق تنفيذ التقنية وكنا نحن أفضل سعر وأفضل طريقة عمل وفزنا في المناقصة".

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وتابع "اللجنة الخماسية قدرت الجدل الذي يحدث حا

ليا وجعلت وزارة الرياضة تتابع كل عملية حصولنا على حق إدخال التقنية للدوري المصري".

وبسؤاله لماذا لا يوجد هناك تعاقد رسمي أوضح "قيل لنا أن هناك خطاب إسناد وهذا يضمن حقنا كشركة".

وواصل "نحن قدمنا تدريبات للحكام بشكل مجاني وكلفنا الأمر ما يقرب من 6 ملايين جنيه وأوردنا بضاعة تساوي ما يصل لـ40 أو 50 مليون جنيه وحصلنا على 4 ملايين جنيه من اتحاد الكرة ولنا ما يقرب من 4 ملايين و500 ألف جنيه متبقية".

وعن سبب بعض الشكاوى من عدم وضوح التسلل رغم وجود التقنية أجاب "هناك عدة أشياء يجب أن تتوافر أولا بأن تكون خطوط الملعب واضحة وإضاءة الملاعب".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو حديثه "على سبيل المثال ملعب طنطا صغير والكاميرا لا تستطيع التقاط كافة صورة واسعة لذا التسلل لا يظهر بأفضل شكل".

اتحاد الكرة
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