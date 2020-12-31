سلسلة انتصارات ريال مدريد تتوقف أمام إلتشي.. تعادل لم يحدث منذ 43 عاما

توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد التي بلغت 5 انتصارات على التوالي في الدوري الإسباني، عند التعادل بنتيجة 1-1 ضد إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

سجل لوكا مودريتش هدف ريال مدريد فيما سجل فيديل تشيفيز هدف إلتشي من نقطة الجزاء.

ريال مدريد كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من لوكاس فاسكيز قابلها توني كروس برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد إيميليانو ريجوني لاعب إلتشي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ثيبو كورتوا حارس ريال مدريد ببراعة في الدقيقة العاشرة.

وكاد مارسيلو أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة الـ13 بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن العارضة وقفت بين الكرة والشباك.

وسجل ريال مدريد هدفه الأول والوحيد في الدقيقة 20 عن طريق لوكا مودريتش، بعد تمريرة من توني كروس إلى ماركو أسينسيو الذي سدد بقوة لكن الحارس إدجار باديا تصدى للكرة ثم تابعها مودريتش برأسه في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 36 بعد تسديدة من مودريتش ظن أنها اصطدمت بيد فيكتور رودريجيز لاعب إلتشي، لكن تقنية حكم الفيديو تدخلت ليقرر الحكم إلغاء الركلة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إلتشي في الدقيقة 51 بعدما جذب داني كارباخال مدافع ريال مدريد، قميص اللاعب أنطونيو باراجان داخل منطقة الجزاء.

وسجل فيدل تشافيز هدف إلتشي من نقطة الجزاء في الدقيقة 52.

وكاد ريال مدريد أن يخطف نقاط المباراة الثلاثة في الدقيقة 89 بعد عرضية خطيرة من مودريتش إلى كريم بنزيمة أمام منطقة الست ياردة، لكن الأخير لم يرسلها برأسه إلى الشباك ومرت بسلام على إلتشي.

ويعد هذا هو التعادل الأول بين إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني منذ عام 1977، حينما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وأيضا على ملعب إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ29 من موسم 76-77.

وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار على إلتشي في آخر 8 مواجهات على التوالي بين الفريقين بعد أن كان قد خسر بنتيجة 3-1 عام 1978.

ويعد هذا هو التعادل الأول لريال مدريد منذ الجولة العاشرة خلال الموسم الجاري، حينما تعادل بنتيجة 1-1 أمام مضيفه فياريال.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد هذا التعادل 33 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر. فيما أصبح رصيد إلتشي 16 نقطة في المركز الـ15.