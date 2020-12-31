الزمالك: نراهن على العلاقة الطيبة بين ساسي وجماهير النادي.. ومصطفى محمد مُصر على الاحتراف

يراهن نادي الزمالك على العلاقة الطيبة بين لاعب الفريق فرجاني ساسي وجماهير الفريق من أجل الاستمرار في صفوف الفارس الأبيض حسبما قال عصام سالم المتحدث الرسمي للنادي.

وتحدث عصام سالم عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" حول حقيقة عرض الدحيل القطري لضم ساسي قائلا: "سمعت أن العرض قيمته 3 مليون يورو وهذا رقم ضخم، ومن المستحيل على أي نادي في مصر يتحمله".

وتابع "نراهن على العلاقة الطيبة بين ساسي وجماهير الزمالك وإن شاء الله يستمر مع الفريق فهو واحد من اللاعبين الأجانب المميزين في تاريخ النادي".

وتابع "وضعنا 500 ألف يورو في حساب ساسي من مستحقاته المتأخرة وهذا سيسهل من التفاوض معه وهو لديه الرغبة في تجديد تعاقده والبقاء في الزمالك".

وعن احتراف مصطفى محمد قال: "هناك قناعة تامه بأنه يحترف، وصلنا عرضا من سانت إيتيان بقيمة 4 ملايين يورو ونرغب في مبلغ أكبر".

كما كشف عصام سالم عن بدء ناديه مفاوضات مع أحمد أبو الفتوح لتجديد تعاقده وقال: "هو مستقبل الكرة في المصرية في مركز الظهير الأيسر ورأينا ما قدمه لتعويض غياب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة".

وعن تجديد تعاقد قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" علق "العقد سيكون لعامين بشكل كبير وترك شيكابالا لإدارة النادي تحديد قيمة العقد".

وتابع "شيكابالا مقدر تماما للظروف التي يمر بها الزمالك وما قام به يؤكد صدق ما وعد بيه بعدم اشتراط أي شيء على النادي لأنه يعلم أنه جزء هام من هذا الكيان ووقع على بياض".

وبسؤاله عن تجديد تعاقد يوسف إبراهيم "أوباما" أجاب "سننتهي من هذا الملف خلال ساعات ولا غنى عن أوباما في الزمالك ولا غنى للزمالك عن أوباما".