عماد النحاس: غياب 12 لاعبا أثر علينا بقوة.. لم نكن نقبل الهزيمة ضد البنك الأهلي بأي شكل

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 22:30

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الزمالك - المقاولون العرب

قال عماد النحاس المدير الفني للمقاولون للعرب إن غياب 12 لاعبا عن فريقه جراء الإصابة بكورونا أو إصابات أخرى أثرت بقوة على فريقه وتسببت في هزيمته في ثلاث مباريات متتالية في الدوري.

جاء ذلك عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في خامس جولات الدوري.

وتحدث النحاس عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "مررنا بظروف صعبة تؤثر على أي فريق كبير، فجأة غاب عنا القوام الأساسي للفريق وخضنا مباريات بدون خط دفاع بالكامل".

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وتابع "على سبيل المثال أعتقد إننا أمما الزمالك كنا جيدين لكن ضد الإنتاج الحربي كنا على النقيض تماما بسبب كثرة الغيابات وهذا كان واضحا علينا".

وأردف "أشكر كل اللاعبين على الفوز لأننا بدأنا بشكل غير جيد ولولا الهدف الملغي لكانت تغيرت الأمور".

وعن تسجيل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني فور مشاركته بدقائق قال: "هذا توفيق كبير من الله لنا، خاصة أن اللاعب عاد بعد 10 أو 15 يوما للمشاركة بدون تدرب بسبب العزل لإصابته بكورونا ونجح في تسجيل هدفا فهذا توفيق كبير".

وشدد النحاس "خسرنا لأول مرة ثلاث مباريات متتالية منذ قدومي للمقاولون ولم نكن نريد أن نُهزم لمرة رابعة على التوالي كان الأمر سيصبح صعبا علينا وعلى اللاعبين، نعم لا يوجد فريق يفوز أو يخسر أو يتعادل دائما لكن كان من الصعب الخسارة مجددا".

وأضاف "خضنا المباراة من أجل الفوز أو التعادل فقط ونجحنا في الفوز".

ووصل رصيد المقاولون بفضل ذلك الانتصار إلى ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعدما خاض أربع مباريات.

عماد النحاس المقاولون العرب في الدوري
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