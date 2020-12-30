خبر في الجول - احتمالية غياب هاني عن مواجهة دجلة.. وموسيماني يجرب ثنائي في مكانه

غاب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي عن مران الفريق اليوم الأربعاء، بسبب نزلة برد.

إصابة هاني، قد تمنعه من مواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة للدوري، يوم الجمعة المقبل.

وإبان ذلك، علم FilGoal.com أن المدير الفني بيتسو موسيماني قام بتجربة أحمد رمضان "بيكام" في فريق، ورامي ربيعة في فريق آخر، خلال التقسيمة التي أجراها في مران الأربعاء، تحسبا لغياب هاني.

ولعب بيكام مباراة سونيديب النيجري في مركز الظهير الأيمن عوضا عن هاني.

أما ربيعة، فسبق له اللعب في مركز الظهير الأيمن في عدة مواجهات بالقميص الأحمر، كان آخرها في 2014 في التعادل السلبي ضد الاتحاد السكندري.