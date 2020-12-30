خالد عيد: لست قلقا على المحلة وسنعود بقوة.. نحن من سجلنا هدف المصري

قال خالد عيد مدرب غزل المحلة، إن فريقه هو من تسبب في الهدف الذي استقبله من المصري لكنه لن يحمل أحدا المسؤولية، مشيرا إلى أنه ليس قلقا وشدد على أن فريقه سيعود بقوة. وذلك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عيد قائلا: "أرغب في أن أقول إننا ربما لم نؤد بشكل جيد في البداية، لكن بعد ذلك قمنا بتغييرات هجومية للضغط، الهدف ربما نحن من سجلناه في أنفسنا، خطأ من آخر لاعب في الملعب بلا ضغط ويلعب باستهتار".

وواصل "لا أحمل أحدا مسؤولية الخسارة، مباراة وانتهت وسنفكر فيما هو قادم".

وأكمل "ألعب من أجل الفوز، ربما خارج ملعبي لكنني أرغب في خطف المباراة، بعد طرد جريندو أردنا تفعيل الهجوم أكثر، أهدرنا فرصا وكان يمكن أن نسجل".

واسترسل "ربما تكون قلة الخبرة، أرى أن الخسارة جاءت بسببها".

وأضاف "المصري يستغل الأطراف بشكل جيد جدا، أغلقنا الملعب جيدا أمامهم، وكنا نلعب على المرتدات، سنحت لنا فرصا في الشوطين لكن لم يكن هناك توفيق".

وأردف "الأداء ليس مثل المباراة السابقة، لدينا فريق شاب بحاجة لاكتساب الخبرات، لكن أتمنى ألا نطيل في ذلك لأننا بحاجة لحصد النقاط".

وأتم لست قلقا على المحلة. غزل المحلة سيعود بقوة، لدينا عناصر جيدة".

وخسر المحلة بنتيجة 1-0 ضد المصري ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.