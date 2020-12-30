بـ10 لاعبين ولترسيخ العقدة.. المصري ينتصر على المحلة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد يحتفل بهدف المصري القاتل في مصر للمقاصة

واصل المصري نتائجه الجيدة ضد غزل المحلة والتي دامت حتى الآن لـ9 مواجهات متوالية في الدوري. بانتصار بنتيجة 1-0 بعد طرد محمد عبد اللطيف جريندو من الفريق البورسعيدي.

سجل هدف اللقاء الوحيد عمر كمال لاعب المصري من هجمة مرتدة وتمريرة من أحمد رفعت.

ولم يذق المصري طعم الخسارة من غزل المحلة منذ عام 2007 وموسم 2007-2008 في الدوري المصري الممتاز حينما تواجه الفريقان في الجولة الخامسة.

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المصري والمحلة تواجها في الدوري الممتاز منذ ذلك الحين 9 مرات، فاز الفريق البورسعيدي 8 مرات وتعادلا مرة.

لم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة من الجانبين، حتى أن الفرصة الوحيدة لعمر كمال لاعب المصري بعد انطلاقة ومراوغة رائعة في الدقيقة 40 لم تشكل خطورة، إذ أنه سدد كرة ضعيفة للغاية أمسكها عمرو شعبان حارس المحلة.

الشوط الثاني جاء مختلفا من الفريقين، إذ كاد المحلة في غضون 3 دقائق أن يسجل هدفا، الفرصة الأولى كانت لأحمد النادري الذي سدد على الطائر في الدقيقة 54 لكنها مرت بسلام على مرمى المصري.

الفرصة الثانية بعد تسديدة قوية للغاية من خالد لطفي لاعب وسط المحلة، لكن أحمد مسعود كان بالمرصاد وتألق وأبعد الكرة.

وشهدت الدقيقة 61 تدخلا قويا من محمد "جريندو" لاعب المصري على محمود علاء مدافع المحلة والحكم أشهر بطاقته الصفراء.

تقنية حكم الفيديو طلبت من حكم الساحة مراجعة اللقطة في الدقيقة 63، ليعود لمراجعتها، ومن ثم يقرر طرد جريندو في الدقيقة 66.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بعد تشتيت للكرة من لاعبي المصري وصلت إلى كاسينجو كازادي لكنها قطعت منه، لكن حسن علي لاعب المصري قطع الكرة سريعا ووصلت إلى أحمد رفعت الذي مرر إلى عمر كمال والذي سدد بدوره تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 78.

وتعد تلك هي الخسارة الثانية للمحلة في الدوري الممتاز بعد الخسارة من الأهلي.

ورفع المصري رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد المحلة عند 5 نقاط في المركز العاشر.

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