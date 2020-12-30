معلول ينافس 9 نجوم على جائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب من المغرب العربي
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب من منطقة المغرب العربي، وشهدت تواجد علي معلول مدافع الأهلي ومنتخب تونس.
وضمت القائمة كذلك رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، والذي فاز بالجائزة في عام 2019.
وتضم منطقة المغرب العربي دول الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.
وينافس على جائزة هذا العام بجانب معلول ومحرز، إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان ومنتخب الجزائر ومواطنه سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد.
كما يتواجد من منتخب المغرب كل من ياسين بونو حارس إشبيلية وحكيم زياش جناح تشيلسي وسفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا وأشرف حكيمي مدافع إنتر ميلان.
وسيتم فتح باب التصويت على موقع فرانس فوتبول يوم الخميس من أجل اختيار الأفضل بين المرشحين الـ10.
وجاءت القائمة الكاملة للمرشحين كالتالي:
- علي معلول (تونس\الأهلي)
- إسماعيل بن ناصر (الجزائر\ميلان)
- سعيد بن رحمة (الجزائر\وست هام)
- ياسين بونو (المغرب\إشبيلية)
- حكيم زياش (المغرب\تشيلسي)
- سفيان أمرابط (المغرب\فيورنتينا)
- رامي بن سبعيني (الجزائر\بوروسيا مونشنجلادباح)
- أشرف حكيمي (المغرب\إنتر ميلان)
- رياض محرز (الجزائر\مانشستر سيتي)
- إلياس الصخيري (تونس\كولن)