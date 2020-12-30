معلول ينافس 9 نجوم على جائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب من المغرب العربي

أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب من منطقة المغرب العربي، وشهدت تواجد علي معلول مدافع الأهلي ومنتخب تونس.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وضمت القائمة كذلك رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، والذي فاز بالجائزة في عام 2019.

وتضم منطقة المغرب العربي دول الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.

وينافس على جائزة هذا العام بجانب معلول ومحرز، إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان ومنتخب الجزائر ومواطنه سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد.

كما يتواجد من منتخب المغرب كل من ياسين بونو حارس إشبيلية وحكيم زياش جناح تشيلسي وسفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا وأشرف حكيمي مدافع إنتر ميلان.

وسيتم فتح باب التصويت على موقع فرانس فوتبول يوم الخميس من أجل اختيار الأفضل بين المرشحين الـ10.

وجاءت القائمة الكاملة للمرشحين كالتالي: