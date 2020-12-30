خبر في الجول – الزمالك يحصل على الموافقة الأمنية للعب في بتروسبورت حتى جاهزية استاد القاهرة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:20

كتب : إبراهيم رمضان

سموحة - الزمالك

حصل الزمالك على الموافقة الأمنية لخوض مبارياته على استاد بتروسبورت.

وعلم FilGoal.com أن الموافقة الأمنية على لعب الزمالك في الاستاد الواقع في منطقة التجمع الخامس وصلت النادي بالفعل.

ويلعب الزمالك على استاد بتروسبورت بعد ورود الموافقة، إلا في حال جاهزية استاد القاهرة، ملعب الزمالك الرئيسي.

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وحصد الزمالك 7 نقاط من 3 جولات في الدوري، بعد أن لعب مبارياته الثلاثة خارج ميدانه ضد المقاولون العرب في الكلية الحربية، وضد بيراميدز في استاد الدفاع الجوي، وضد سموحة في برج العرب.

وتنهي تلك الموافقة الأمنية أزمة وقع فيها الزمالك بعدم وجود ملعب دائم لمباريات الفريق.

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