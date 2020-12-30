محمد يوسف: أرفض إلغاء تقنية الفيديو.. ورسالة للحكام بعد ما حدث ضد المقاولون

يرفض محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي فكرة إلغاء تقنية الفيديو من الدوري المصري في الموسم الجاري.

وتحدث محمد يوسف في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة من المقاولون بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري اليوم الأربعاء: "طالما بدأنا الموسم بشيء ما علينا إكمال الموسم به".

وعن الهزيمة قال: "بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفا تم إلغائه من قبل تقنية الفيديو ومع بداية الشوط الثاني استقبلنا هدفا في أول 10 دقائق".

وتابع "أجريت عدة تبديلات هجومية لكن في الدقيقة 85 استقبلنا هدفا ثانيا وقتل المبار كليا، علينا التعلم من أخطائنا والمشوار مازال طويلا".

وعن هدف لويس إدوارد قال: "الحكم أطلق صافرته معلنا تسلل وكذلك الحكم المساعد أشهر رايته لكن الهدف احتُسب في النهاية، أنا لا أعترض على الحكام لكن هناك مشكلة وأريد توضيحها".

وأتم "إما أن تترك اللعبة تكتمل وبعد ذلك نرى القرار إن كانت الواقعة صحيحة أم لا، أو أن يتخذ الحكم قراره ولا نُكمل اللعبة حتى لا يقف الفريق معتقدا أن اللعبة لن تُستكمل ونتفاجأ بإكمال اللقطة".

وحصد البنك الأهلي خمس نقاط حتى الآن من خمس مباريات ويحتل المركز التاسع.