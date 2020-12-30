انتهت في الدوري - المصري (1) - (0) غزل المحلة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

عمرو موسى مع المصري أمام مصر للمقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المصري وضيفه غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.78 جووول الهدف الأول للمصري عن طريق عمر كمال بعد تمريرة من أحمد رفعت، اللاعب ينطلق في مرتدة سريعة ويسجل الهدف الأول، الفضل في البداية يعود لحسن علي الذي قطع الكرة وبدأ المرتدة.

د.66 طرد جريندو بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

د.63 الحكم يخرج لمراجعة لقطة تدخل جريندو.

د.61 تدخل قوي للغاية من محمد جريندو لاعب المصري على محمود علاء لاعب المحلة، والحكم ينذر اللاعب.

د.57 تسديدة خطيرة مجددا من خالد لطفي لاعب المحلة وأحمد مسعود حارس المصري يتألق ويبعد الكرة.

د.54 عرضية وتسديدة على الطائرة خطيرة من أحمد النادري تمر بسلام على مرمى المصري.

نهاية الشوط الأول

د.44 انطلاقة خطيرة للغاية من عمر كمال ومراوغة رائعة ومواجهة مباشرة مع مرمى غزل المحلة لكنه يسدد تسديدة ضعيفة للغاية يمسكها الحارس بسهولة.

د.20 تسديدة من عمر كمال لاعب فريق المصري من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس عمر شعبان على مرتين.

10 دقائق مرت من عمر اللقاء دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري الدوري المصري الممتاز
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