لويس إدوارد يسجل = المقاولون لا يخسر.. ذئاب الجبل يحققون الفوز الأول على حساب البنك الأهلي

حقق المقاولون العرب انتصاره الأول في الدوري المصري للموسم الجاري على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

وسجل هدفي المقاولون العرب الثنائي لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.

ولا يخسر المقاولون حينما يسجل لويس إدوارد، فخلال الموسم الماضي سجل اللاعب الكولومبي في 7 مواجهات فاز بها ذئاب الجبل جميعا.

بداية المباراة كانت قوية، إذ سجل أحمد علي مهاجم البنك الأهلي هدفا في الدقيقة الأولى بعد كرة عرضية وصلت إلى رأس محمد بسيوني الذي مررها إلى أحمد علي وأسكنها الشباك.

وراجعت تقنية حكم الفيديو اللقطة لمدة دقيقة، قبل أن تقرر إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على أحمد علي.

وكاد المقاولون أن يسجل هدف التقدم بعد عرضية ممتازة من لويس إدوارد وصلت إلى رأس محمد مجلي لكن محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي تألق وأبعد الكرة ببراعة في الدقيقة 16.

وتألق الزنفلي في الدقيقة 40 مجددا بعدما خطف محمد عصام الكرة من محمد سمير مدافع البنك الأهلي وسدد على مرمى البنك الأهلي، لكن الحارس أنقذ مرماه.

وأرسل محمد حمدي زكي تسديدة قوية للغاية في الدقيقة 54 تصدى لها الزنفلي الذي قدم أداء متميزا للغاية.

ومرر محمد سمير تمريرة طولية إلى لويس إدوارد في الدقيقة 58 لتصل إلى لويس إدوارد الذي سجل هدفا بعد تسديدة متقنة.

وراجعت تقنية حكم الفيديو اللقطة لدقيقة للشك في تسلل ثم وافقت على احتساب الهدف.

وكاد أسامة إبراهيم مدافع البنك الأهلي أن يسجل هدفا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 75 بعد كرة عرضية ارتطمت باللاعب وضربت قائم مرمى الزنفلي لكنها مرت بسلام.

وسجل المقاولون العرب الهدف الثاني في الدقيقة 85 بطريقة رائعة للغاية، كرة عرضية من البديل عبد الرحمن فاروق وصلت إلى سيف الدين الجزيري البديل بدوره، والذي سجل واحدا من أجمل أهداف الموسم بمقصية.

ويعد هذا الانتصار هو الأول للمقاولون العرب هذا الموسم بعد 3 خسائر متتالية في الدوري. كما أن تلك هي الخسارة الثانية للبنك الأهلي في الدوري.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ17 فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 5 نقاط في المركز الثامن.