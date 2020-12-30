مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الخميس موعد الإعلان عن نتائج تحقيقات أزمة منتخب الشباب في تونس

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن الأزمة التي حدثت لمنتخب مصر للشباب في تونس خلال بطولة شمال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد ستعلن غدا نتائج التحقيقات في هذه الأزمة".

وأضاف "لجنة التحقيق استمعت لعدة أطراف سواء لاعبين أو أجهزة طبية أو مسؤولين للوقوف على ما حدث في تونس وإصابة أغلبية البعثة بفيروس كورونا".

على جانب آخر علم FilGoal.com أن القرار سيصدر من اتحاد الكرة بإقالة الجهاز الفني بالكامل بقيادة ربيع ياسين.

خاصة وأن ربيع ياسين لم يتقدم باستقالته بشكل رسمي حتى الآن، وأعلن فقط عبر وسائل الإعلام استقالته من تدريب المنتخب.

واستبعد الاتحاد الإفريقي منتخب الشباب من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، بسبب إصابة الكثير من اللاعبين بفيروس كورونا.

وتم اعتبار منتخب مصر منسحبا من مواجهتي تونس وليبيا بسبب عدم وجود عدد كاف من اللاعبين لخوض المباراتين.