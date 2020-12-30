مؤمن سليمان لـ في الجول: سببان دفعاني لقبول تدريب منتخب مصر 2006.. هذا هدفي

بعد عدة تجارب مع فرق أولى مثل الزمالك وسموحة ومصر المقاصة قرر مؤمن سليمان الاتجاه لتدريب الناشئين فما هو السبب؟

وأعلن اتحاد الكرة أمس الثلاثاء تعيين مؤمن سليمان مديرا فنيا لمنتخب مصر مواليد 2006.

وتحدث مؤمن سليمان لـFilGoal.com قائلا: "قبلت العرض لسببين، أولهما هو إنني في بداية مسيرتي التدريبية ظللت لأربع سنوات أدرب الناشئين لذا أتمتع بالخبرة في تلك الجزئية".

وأكمل "السبب الثاني إنني مررت بتلك التجربة كلاعب، وبالنسبة لي هذا كان شيئا هاما".

وأضاف "مسؤولو اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة كان بالنسبة لهم أمر هام أن يكون الجهاز الفني مر بتجربة اللعب في منتخب الشباب أو الأولمبي وهذا يتوافر فينا".

وشدد مؤمن سليمان "مسؤولية تدريب منتخب مصر كبيرة للغاية، فنحن نريد إسعاد 100 مليون شخص، والشباب مواليد عام 2006 لن يقل عددهم عن 6 أو 7 ملايين لذا نريد منح الفرصة لمن يلعب فيهم كرة القدم".

وتابع "أمامنا مساحة كبيرة لاختيارات اللاعبين وأبلغت الجهاز الفني إنه مهما بذلنا من مجهود فسيكون قليل للغاية لأن المسؤولية كبيرة للغاية".

وعن طموحه مع منتخب مصر أجاب "تكوين جيل يليق بمنتخب مصر وأن يصبح نواة للمنتخب الأولمبي والأول فيما بعد، وأتمنى النجاح في تلك المهمة".