رضا شحاتة: أهم مكاسب الجونة هو الفوز حتى لو لا تلعب جيدا.. ولماذا أخاف من تصدر الدوري؟

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 17:23

كتب : FilGoal

الجونة

عدد رضا شحاتة المدير الفني للجونة مكاسب فريقه عقب الانتصار على مصر المقاصة بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعبه في خامس جولات الدوري.

وتحدث رضا شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كنا نستطيع إنهاء المباراة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني انخفض الأداء لرغبة اللاعبين في الحفاظ على التقدم واعتمدنا على الهجمات المرتدة".

وواصل "أشكر كل اللاعبين لإصرارهم الكبير على الفوز رغم أن الأداء أقل من المباريات السابقة، لكن في المجمل كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

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وتابع "لا أقيم الفريق في لقاء اليوم فقط بل في الخمس مباريات التي خضناها وأرى إننا لعبنا جيدا وكان من الهام أن نفوز حتى لو لسنا في أفضل حالة فنية ولا نلعب جيدا".

وبسؤاله عن هل يشعر بالخوف على اللاعبين بتأثرهم من الضغط جراء تصدر الدوري أجاب "لا، لما أخاف أمتلك لاعبين لعبوا لأندية كبرى ويعرفون ما نريد تقديمه وما يليق بالجونة".

وأتم رضا شحاتة حديثه "لا ننظر لترتيب الفريق في جدول الترتيب بل ننظر لكل مباراة بشكل منفرد ونريد كسر حواجز نفسية امامنا وأثق أن تصدر الدوري بمثابة حافز جيد لهم وعلينا الاستفادة من ذلك الأمر".

ويتصدر الجونة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض خمس مباريات ويبتعد عن ملاحقه الأهلي بفارق نقطتين وللأخير مباراتين أقل.

الجونة في الدوري
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