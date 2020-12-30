الأهلي يكشف مفاجأة بشأن موعد عودة أجايي

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 17:05

كتب : حسام نور الدين

جونيور أجايي - الأهلي - الوداد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن موعد عودة الثنائي جونيور أجايي وجيرالد ودا كوستا لتدريبات الفريق الجماعية.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ إن النيجيري أجايي سيعود للتدريبات الجماعية مرة أخرى خلال 3 أسابيع.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجا علاجيا وتأهيليا للتعافي من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها قبل أسابيع خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

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بينما يعود الأنجولي جيرالدو للتدريبات الجماعية خلال 10 أيام.

ويعاني جيرالدو من إصابة في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة الرابعة من الدوري يوم الجمعة المقبل.

الأهلي أجايي سيد عبد الحفيظ
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