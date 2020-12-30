انتهت في الدوري - المقاولون (2) - (0) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

د.85 جووول الثاااني بطريقة جميلة للغاية، كرة عرضية رائعة من البديل عبد الرحمن فاروق تصل إلى سيف الدين الجزيري الذي يسجل واحدا من أجمل الأهداف هذا الموسم من مقصية.

د.75 خطيييرة كرة عرضية ترتطم في أسامة إبراهيم مدافع البنك الأهلي وتضرب قائم حارس مرماه لكنها مرت بسلام على المدافع وفريقه.

د.59 جووول الحكم يحتسب هدف لويس إدوارد.

د.59 تقنية حكم الفيديو تراجع اللقطة

د.58 تمريرة طولية رائعة ولويس إدوارد يسجل هدفا للمقاولون العرب من تسديدة متقنة.

د.54 خطييييرة تسديدة قوية ممتازة من محمد حمدي زكي يتصدى لها الزنفلي المتألق

نهاية الشوط الأول

د.40 فرصة خطيرة للغاية.. محمد عصام يخطف الكرة من محمد سمير مدافع البنك الأهلي ويسدد تسديدة قوية للغاية لكن الزنفلي يتألق ويزود عن مرماه.

د.16 عرضية ممتازة من لويس إدوارد تصل على رأس محمد مجلي لكن الحارس محمود الزنفلي يتألق ببراعة أمام الكرة وينقذ البنك الأهلي من فرصة خطيرة للغاية.

د.2 تقنية الفيديو تراجع الهدف وتلغيه بعد لمسة يد من أحمد علي

د.1 جووول هدف مبكر للغاية للضيوف عن طرق أحمد علي مهاجم البنك الأهلي، كرة عرضية أرسلها بسيوني برأسه للخلف لتصل إلى علي الذي تسلمها وسجلها عكس اتجاه حارس المرمى.

بداية المباراة