مران الأهلي - انتظام ربيعة وأفشة وكهربا في التدريبات.. ومحاضرة من موسيماني لمدة 40 دقيقة

انتظم الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة في تدريبات الأهلي الجماعية والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني قد أعلن سلبية مسحة الثنائي وجاهزيتهما للمشاركة في المباريات والتدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 40 دقيقة قبل انطلاق المران، للحديث عن مباراة وادي دجلة المقبلة.

كما انتظم محمود كهربا لاعب الفريق في تدريبات اليوم الأربعاء بعد غيابه أمس بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأجرى كهربا مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية ليتأكد الجهاز الفني من سلامة اللاعب.

وخاض طاهر محمد طاهر جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في "الجيم" على هامش المران الجماعي للفريق.

ويعاني طاهر من كدمة شديدة في الضلوع تسببت في عدم استكماله لمباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وكشف عبد الحفيظ أمس الثلاثاء أن اللاعب سيعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد 5 أيام من إصابته.