مران الأهلي - انتظام ربيعة وأفشة وكهربا في التدريبات.. ومحاضرة من موسيماني لمدة 40 دقيقة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 16:44

كتب : حسام نور الدين

أفشة - مران الأهلي

انتظم الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة في تدريبات الأهلي الجماعية والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني قد أعلن سلبية مسحة الثنائي وجاهزيتهما للمشاركة في المباريات والتدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يحصل على الموافقات اللازمة لإقامة مواجهة سونيديب على ملعبه الأهلي لـ في الجول: متمسكون باستمرار تقنية الفيديو في الدوري خبر في الجول – الأهلي لن يقدم عرضا جديدا لشراء سيرينو كرة سلة - الأهلي بطلا لدوري المرتبط بالفوز على الاتحاد السكندري

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 40 دقيقة قبل انطلاق المران، للحديث عن مباراة وادي دجلة المقبلة.

كما انتظم محمود كهربا لاعب الفريق في تدريبات اليوم الأربعاء بعد غيابه أمس بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأجرى كهربا مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية ليتأكد الجهاز الفني من سلامة اللاعب.

وخاض طاهر محمد طاهر جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في "الجيم" على هامش المران الجماعي للفريق.

ويعاني طاهر من كدمة شديدة في الضلوع تسببت في عدم استكماله لمباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وكشف عبد الحفيظ أمس الثلاثاء أن اللاعب سيعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد 5 أيام من إصابته.

مران الأهلي أفشة كهربا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها عن الموسم الجديد في الدوري 2020-2021 7 دقيقة | الدوري المصري
رضا شحاتة: أهم مكاسب الجونة هو الفوز حتى لو لا تلعب جيدا.. ولماذا أخاف من تصدر الدوري؟ 16 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن موعد عودة أجايي 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المقاولون (0) - (0) البنك الأهلي.. رأسية عصام تمر بسلام على مرمى الضيوف 46 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام ربيعة وأفشة وكهربا في التدريبات.. ومحاضرة من موسيماني لمدة 40 دقيقة 56 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: تأجيل مباراة توتنام وفولام بسبب فيروس كورونا 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجويم يقود الجونة إلى الصدارة بفوز ثالث على التوالي أمام المقاصة ساعة | الدوري المصري
دي خيا: المنافسة على اللقب؟ مباراة أستون فيلا هي أهم شيء الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك