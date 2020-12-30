طبيب الزمالك: مسحة جديد لعلاء وعبد السلام.. تطورات إصابة جنش وعبد الشافي

يجري محمود علاء ومحمد عبد السلام مدافعي الزمالك مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك: "مسحة جديدة للثنائي محمود علاء ومحمد عبد السلام اليوم الأربعاء".

وأضاف أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي "في حال سلبية المسحة الخاصة بهما سيتم عمل آشعة للصدر للاطمئنان عليهما قبل السماح لهما بالانخراط في التدريبات الجماعية".

وتابع "لا يزال محمود جنش حارس مرمى الفريق يعاني من إصابة في العضلة الضامة".

وكشف "جنش مازال تحت الملاحظة قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأتم تصريحاته "محمد عبد الشافي يؤدي برنامجا خاصا بعد التئام الكسر بشكل كبير قبل السماح له بخوض التدريبات الجماعية والاحتكاكات في الكرات المشتركة".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.