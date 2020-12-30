مران الزمالك - انتظام طارق حامد في التدريبات.. واجتماع بين باتشيكو واللاعبين

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 15:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة بمقر النادي.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارط طارق حامد في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وسلبية مسحته الثانية التي خضع لها.

وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهر الأحد الماضي وجاءت نتيجتها سلبية، ثم خضع لمسحة جديدة أمس الثلاثاء وأكدت شفاءه من الفيروس.

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ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء السبت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وافتتح الزمالك موسمه بالفوز على المقاولون العرب قبل أن يتعادل مع بيراميدز ثم يهزم سموحة.

وحرص جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران.

وتحدث باتشيكو على أهمية استمرار الفوز في المباريات المقبلة ببطولة الدوري وطالب من اللاعبين التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد.

وشدد باتشيكو على أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصتهم بشرط الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وعاد محمد عبد الشافي للمشاركة في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه بشكل كبير من الإصابة في عظمة الترقوة.

وأدى عبد الشافي تدريبات بشكل منفرد بعد وضع برنامج تأهيلي خاص من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

الزمالك طارق حامد
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