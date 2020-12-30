في الدرجة الثانية - مدرب مالية كفر الزيات: إعادة لقاء الجزيرة؟ القرار مجاملة وإذا طُبق سننسحب

أرسلت اللجنة الثلاثية خطابا لناديي الجزيرة ومالية كفر الزيات يفيد بقبول تظلم نادي الجزيرة بإعادة مباراة الجزيرة والمالية التي تم إلغاءها واحتساب فوز المالية 3-0.

وألغى محمد علاء هاشم حكم لقاء الجزيرة ضد مالية كفر الزيات المواجهة بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة بحري. (طالع التفاصيل)

وصرّح أيمن مجدي المدير الفني لمالية كفر الزيات لـ FilGoal.com قائلا: "قرار اتحاد الكرة بإعادة المباراة هو مجاملة لأندية مطروح بعد اجتماع رئيس اللجنة الثلاثية مع أندية مطروح".

وأضاف "هناك لائحة تم إرسالها لكل الأندية بإلغاء المباراة واحتساب فوز الفريق الضيف 3-0 وهو ما حدث معنا بعد انتظارنا لسيارة الإسعاف لأكثر من 30 دقيقة بعد ميعاد المباراة".

وأردف "سنتقدم بمذكرة للجنة الثلاثية تفيد باعتراضنا على القرار وإذا تم تطبيقه سنقرر الانسحاب من المسابقة لأنه تم إرسال لنا خطاب باحتساب ثلاث نقاط لفريقنا".

وأتم "لقد صرفنا 50 ألف جنيه في فندق الإقامة استعدادا للقاء الجزيرة، هل سيدفعون لنا ما صرفناه وما حدث هو ظلم لنا".

ويحتل الجزيرة المركز العاشر برصيد 7 نقاط، مقابل 8 نقاط لمالية كفر الزيات في المركز السادس.