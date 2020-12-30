نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية مع أندية الدوري: استمرار الـVAR وموعد تشكيل لجنة الأندية

كشفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج الاجتماع برؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز اليوم الأربعاء.

وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR مع انهاء أي أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الإجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية رغم المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في إتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها، وتم إطلاع الأندية على هذه المشاكل.

وفيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين، عرض أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد رؤية الاتحاد بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق لما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة.

لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.

كما اتفق الحاضرون مع اللجنة الثلاثية في ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة وإعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع.

فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.