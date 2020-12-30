أيمن يونس: الأندية لن تتحمل تكاليف الـVAR ولجنة الأندية ستناقش لوجو وكرة الدوري

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 14:42

كتب : عاطف شادي

أيمن يونس

كشف أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل اجتماع ممثلي الأندية مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وقال أيمن يونس للصحفيين عقب الاجتماع: "ناقشنا بكل رقي في وجود كافة ممثلي الأندية كيف نحافظ على شكل مسابقة الدوري، ولن تتحمل الأندية أي تكاليف تخص تطبيق تقنية الفيديو وستكون مسؤولية اتحاد الكرة".

وتابع "كل الأجواء مقبولة وكل الموجودين لديهم رغبة في نجاح المسابقة".

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وتحدث أيمن يونس عن إلغاء لوجو الدوري والكرة الموحدة لمباريات المسابقة.

وصرح "المهندس أحمد مجاهد وعد بتشكيل لجنة الأندية خلال أسبوعين أو 3 أسابيع لأول مرة في مصر وهذا سيصبح إنجازا رائعا جدا لتكون الأندية شريكة بشكل إيجابي في المسابقات الرياضية"

وواصل "اجتماع ناجح جدا وأفكار مقبولة وجديدة واعتقد سنعقد جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة".

ثم أتم "نجدد كلنا احترامنا للحكام المصريين والمسؤولين عن الرياضة في مصر وكلنا نبحث عن العدل بوجهة نظر مجمعة وليس وجهة نظر فردية ونطالب بالعدل في المسابقة".

أيمن يونس الزمالك أحمد مجاهد
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