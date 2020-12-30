لا جازيتا ديللو سبورت: خضيرة يسافر إلى إنجلترا وإيفرتون وجهة محتملة
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 14:37
كتب : FilGoal
يبدو أن وجهة الألماني سامي خضيرة تقترب من الدوري الإنجليزي وبالتحديد إيفرتون.
سامي خضيرة
النادي : يوفنتوس
لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي سافر إلى إنجلترا وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية من أجل أن يستكشف فرص انتقاله إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي.
وارتبط اسم اللاعب المخضرم بالانتقال لصفوف إيفرتون ليلعب تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.
خضيرة تحت قيادة الإيطالي شارك في 35 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر في موسم 2014-15 والذي توج فيه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.
وخرج خضيرة من قائمة يوفنتوس في النصف الأول من الموسم الجاري وينتهي تعاقده في صيف 2021.
الدولي الألماني انتقل لصفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد وخاض 145 مباراة في جميع المسابقات بقميص السيدة العجوز.
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