لا جازيتا ديللو سبورت: خضيرة يسافر إلى إنجلترا وإيفرتون وجهة محتملة

يبدو أن وجهة الألماني سامي خضيرة تقترب من الدوري الإنجليزي وبالتحديد إيفرتون.

لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي سافر إلى إنجلترا وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية من أجل أن يستكشف فرص انتقاله إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم اللاعب المخضرم بالانتقال لصفوف إيفرتون ليلعب تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

خضيرة تحت قيادة الإيطالي شارك في 35 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر في موسم 2014-15 والذي توج فيه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وخرج خضيرة من قائمة يوفنتوس في النصف الأول من الموسم الجاري وينتهي تعاقده في صيف 2021.

الدولي الألماني انتقل لصفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد وخاض 145 مباراة في جميع المسابقات بقميص السيدة العجوز.