سلبية المسحة الثانية لـ طارق حامد

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 14:24

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد - عمر جابر - عبد الله السعيد - الزمالك - بيراميدز

جاءت المسحة الثانية لـ طارق حامد لاعب وسط الزمالك سلبية ليتأكد شفاءه من فيروس كورونا.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عبر الموقع الرسمي، سلبية مسحة طارق حامد الثانية ليتأكد شفاءه بعدما أجرى مسحة أولى يوم الأحد الماضي وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

وينتظم اللاعب في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولا.

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وكان طارق قد غاب عن مباراة سموحة الأخيرة في الدوري والتي فاز بها الأبيض بنتيجة 2-0.

وأضاف أسامة "الثنائي محمود علاء ومحمد عبد السلام سيخضعان لمسحة كورونا اليوم على أن تظهر نتيجة المسحتين غدا الخميس".

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

طارق حامد في الدوري الزمالك الدوري المصري
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