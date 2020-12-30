انتهت في الدوري - الجونة (1) (0) مصر للمقاصة.. إلى الصدارة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ومصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق 81: إنذار والتر بواليا بعد تدخل قوي على الحارس محمود حمدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: عرضية من جوزيف نجويم إلى بواليا الذي يسدد من مرة واحدة لكن تمر بعيدة عن المرمى.

ق 28: عرضية من إسلام عبد النعيم تصل إلى بواليا الذي يسدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

ق 11: جوووول جوزيف نجويم يسجل هدفا من ركلة ثابتة من الجهة اليمنى لتغالط محمود حمدي وتسكن الشباك.

ق 6: بطاقة صفراء أولى مبكرة لسيرج أكا لاعب الجونة.

انطلاق المباراة

الجونة مصر للمقاصة في الدوري الدوري المصري
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