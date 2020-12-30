انتهت في الدوري - الجونة (1) (0) مصر للمقاصة.. إلى الصدارة
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 14:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ومصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــا.
--
نهاية المباراة
ق 81: إنذار والتر بواليا بعد تدخل قوي على الحارس محمود حمدي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: عرضية من جوزيف نجويم إلى بواليا الذي يسدد من مرة واحدة لكن تمر بعيدة عن المرمى.
ق 28: عرضية من إسلام عبد النعيم تصل إلى بواليا الذي يسدد كرة ضعيفة في يد الحارس.
ق 11: جوووول جوزيف نجويم يسجل هدفا من ركلة ثابتة من الجهة اليمنى لتغالط محمود حمدي وتسكن الشباك.
ق 6: بطاقة صفراء أولى مبكرة لسيرج أكا لاعب الجونة.
انطلاق المباراة