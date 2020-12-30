خبر في الجول - الأهلي يحصل على الموافقات اللازمة لإقامة مواجهة سونيديب على ملعبه

حصل النادي الأهلي على موافقات خوض مواجهة سونيديب في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعبه الأهلي وي السلام.

ويستضيف الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر يوم 5 يناير في إياب دور الـ 32.

وكان لقاء الذهاب في النيجر قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حصل بالفعل على الموافقات اللازمة من أجل إقامة المباراة على ملعب الأهلي وي السلام.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة بعد غد الجمعة أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات خاضهم الفريق.