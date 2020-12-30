خبر في الجول - الأهلي يحصل على الموافقات اللازمة لإقامة مواجهة سونيديب على ملعبه

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 13:41

كتب : FilGoal

الأهلي - سونيديب

حصل النادي الأهلي على موافقات خوض مواجهة سونيديب في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعبه الأهلي وي السلام.

ويستضيف الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر يوم 5 يناير في إياب دور الـ 32.

وكان لقاء الذهاب في النيجر قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

أخبار متعلقة
الأهلي لـ في الجول: متمسكون باستمرار تقنية الفيديو في الدوري كرة سلة - الأهلي بطلا لدوري المرتبط بالفوز على الاتحاد السكندري خبر في الجول – الأهلي يتفق نهائيا على إعارة بادجي لأنقرة جودجو بنية البيع خبر في الجول – الأهلي لن يقدم عرضا جديدا لشراء سيرينو

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حصل بالفعل على الموافقات اللازمة من أجل إقامة المباراة على ملعب الأهلي وي السلام.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة بعد غد الجمعة أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات خاضهم الفريق.

الأهلي سونيديب الموافقات الأمنية ملعب الأهلي وي السلام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة في ضيافة الجونة 16 دقيقة | الدوري المصري
مازيمبي يعلن رحيل مدربه 19 دقيقة | إفريقيا
مدافع ليفربول: علينا تقديم أفضل أداء ضد نيوكاسل حتى لا نتعرض للعقاب 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يحصل على الموافقات اللازمة لإقامة مواجهة سونيديب على ملعبه 43 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يعلن إقالة علاء عبد العال 48 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد للاعبي المنتخب: أتمني أن تكونوا سر السعادة 50 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة يعلن التشكيل الجديد للمنتخبات النسائية ساعة | الدوري المصري
تعيين سامي صبحي عضو ثالث بلجنة إدارة الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك