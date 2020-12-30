بتروجت يعلن إقالة علاء عبد العال

أعلن نادي بتروجت الاستغناء عن علاء عبد العال المدير الفني للفريق بعد النتائج السلبية.

وأصدر نادي بتروجت بيانا رسمي يعلن فيه الاستغناء عن الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العالم لعدم تحقيق أهداف واستراتيجيات مجلس الإدارة.

ويقع بتروجت في المركز السادس من جدول ترتيب مجموعته في الدرجة الثانية بعد خمس مباريات تعادل.

وقرر مجلس الإدارة تكليف ياسر رجب لقيادة الفريق وتشكيل الجهاز المعاون من أجل المرحلة المقبلة.

وشدد المجلس على استمرار دعمه الكامل للفريق واللاعبين من أجل تحقيق حلم الصود.