رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد للاعبي المنتخب: أتمني أن تكونوا سر السعادة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 13:35

كتب : أحمد الخولي

كرة يد - منتخب مصر

شدد هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لليد 2021 خلال زيارة المنتخب الوطني على ضرورة تحقيق إنجاز.

وقال نصر للاعبي المنتخب: "أنتم الفرحة الحقيقة للمونديال، أتمني أن تكونوا سر السعادة، لو نجحتم نجحنا جميعا".

وأضاف "المسؤولية الأكبر عليكم، أثق بكم ثقة كبيرة وأعلم أنكم على قدر هذه الثقة".

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وأتم "شرفتونا في كل مكان وفي كل بطولة شاركتم فيها، لكن الوضع هذه المرة مختلف، نحن نلعب بطولة العالم في مصر".

كما حرص نصر بعد الاجتماع العام على لقاء قادة المنتخب أحمد الأحمر وممدوح هاشم وعلي زين وشكرهم على دورهم القيادي، وطالبهم بمواصلة تجهيز زملائهم نفسيا خاصة صغار السن للمنافسات الشرسة.

وتقام كأس العالم لكرة اليد بين 13 و31 يناير من العام المقبل.

ويفتتح منتخب مصر بطولة العالم يوم 13 يناير بمواجهة منتخب تشيلي.

وكان معسكر المنتخب المغلق قد انطلق أمس السبت واستقر المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل – أحمد مؤمن – أحمد سيسة

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري – عمر سامي

على الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – خالد وليد – أحمد عادل – وسام نوار

المدافع الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام – إسلام حسن – أحمد خيري – سيف الدرع

المدافع الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان – مصطفى بشير – مصطفى خليل – عبد الرحمن فيصل

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة، ضد منتخبات تشيلي والسويد والتشيك.

منتخب مصر لليد كرة يد كأس العالم لليد مصر 2021
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