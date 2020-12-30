تعيين سامي صبحي عضو ثالث بلجنة إدارة الزمالك

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 13:20

كتب : أحمد الخولي

شعار نادي الزمالك

قررت وزارة الشباب والرياضة تعيين المستشار سامي صبحي كعضو ثالث في اللجنة المعينة لإدارة أعمال نادى الزمالك.

يأتي ذلك في ضوء لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.

وينضم العضو الثالث للجنة للقيام بمهامه مع كل من المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، وتعمل اللجنة على إدارة شؤون نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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وشغل سامي صبحي منصب مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري بخلاف تقلده العديد من المناصب الإشرافية رفيعة المستوى.

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وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي في وقت سابق، أن المستشار عماد عبد العزيز، سيخلف المستشار أحمد البكري، في رئاسة اللجنة المديرة للزمالك، عقب وفاة الأخير.

وكان عماد عبد العزيز عضوا في اللجنة بعد رحيل المستشار محمد عطية عنها، وأصبح رئيسا لها مؤخرا. وتوفي البكري قبل أيام جراء إصابته بفيروس كورونا.

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