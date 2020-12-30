إصابة أحمد جمعة بفيروس كورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 13:11

كتب : أيمن عيد

أحمد جمعة يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني في وادي دجلة

أعلن نادي المصري البورسعيدي إصابة أحمد جمعة بفيروس كورونا.

ويستعد المصري لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم في تمام السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وقال جمعة عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله أولا وأخيرا، دعواتكم إيجابي".

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وسيغيب المهاجم الدولي عن قائمة الفريق البورسعيدي للقاء الليلة.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات.

وسجل أحمد جمعة هدفا وصنع آخر منذ بداية الموسم الجاري.

ويمتلك جمعة 42 هدفا في الدوري المصري 38 منها بقميص المصري و4 بقميص اتحاد الشرطة.

ويعد جمعة هدافا للفريق البورسعيدي في البطولات الإفريقية برصيد 9 أهداف.

أحمد جمعة المصري البورسعيدي في الدوري
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