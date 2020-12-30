جاموندي لـ في الجول: توجد مفاوضات مع الإسماعيلي ولكن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 12:35

كتب : إسلام مجدي

ميجيل جاموندي مدرب الوداد الجديد

كشف ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني السابق للوداد المغربي وجود مفاوضات مع الإسماعيلي بشأن تولي مهمة الفريق فنيا.

وقال الأرجنتيني لـ FilGoal.com: "توجد مفاوضات مع الإسماعيلي لكن لا شيء مؤكد أو جاد بعد".

وأضاف "في الوقت الحالي أقوم بحل بعض المشاكل الشخصية".

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وأكمل "لم أعمل بعد في مصر، عملت في المغرب والجزائر وليبيا".

وأردف "في شمال إفريقيا تكون الدوريات تنافسية للغاية، والدوري المصري قوي جدا، الأقوى في القارة بلا شك".

وأتم "لذا سيكون من دواعي فخري دوما وتحديا خاصا أن أدرب في مصر، آمل أن أفعل ذلك في وقت قريب".

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com عن أن إدارة النادي تتجه إلى الإبقاء على محمد وهبة في منصبه.

وذلك بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني السابق للوداد المغربي.

وطلب ميجيل أنخيل 25 ألف دولار كراتب شهري للموافقة على تدريب الإسماعيلي، بالإضافة إلى راتب مساعده الذي سيحضر معه.

وهو ما تراه إدارة الإسماعيلي كثيرا للغاية، وأنه من الأفضل استمرار وهبة وتحمله مسؤولية الفريق.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الإسماعيلي جلسة مع وهبه للتعرف على رؤيته تجاه الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق.

وقاد وهبة الإسماعيلي للفوز على أسوان بثنائية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.

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