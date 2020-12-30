عبد الحفيظ يعلن سلبية مسحة كهربا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي سلبية مسحة محمود عبد المنعم "كهربا".

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وخضع كهربا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس الثلاثاء وذلك بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد أعلن سلبية مسحة كل من محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

وسجل كهربا هدفا في فوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات.